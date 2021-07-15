Сотрудница областной больницы пропала в Твери

Женщина пропала 14 июля Фото: ВПСО "Сова"

Валентина Владимировна Рогозина (Макарова), 1976 года рождения, пропала в Твери. 14 июля в 9:30 утра она вышла с работы из ОКб на Петербургском шоссе, 105 и больше на связь не выходила.

Очевидцы сообщают, что видели женщину, выходящей из 31-го автобуса на остановке у Театра кукол. Она пошла по Волоколамскому проспекту в сторону микрорайона "Южный". Дальше ее след теряется.

Ориентировку на поиск опубликовал ВПСО "Сова" в соцсети.

Пропавшая ростом 155 см, среднего телосложения, с короткой стрижкой. Одета в белую блузку, джинсовую юбку с бахромой. При себе - маленькая белая сумка и телефон. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(980) 624-65-97, 8(904)014-12-34 или 102.