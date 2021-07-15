У Ржевского мемориала в Тверской области развернули 300-метровую Георгиевскую ленту

Лента длиной 300 метров является самой большой в мире Фото: vk.com/volrota

13 июля у Ржевского мемориала Советскому солдату состоялся флешмоб "Лента победы". Ее провели участники форума "Территория Действия: Вахта памяти" по случаю окончания первой смены.

Лента прибыла с Дальнего Востока в 2020 году и является самой большой Георгиевской лентой в мире.

Ее площадь более 2 км кв. метров: 300 метров в длину и 7 в ширину.

По итогам первой поисковой экспедиции ребята подняли останки семи бойцов Красной Армии.