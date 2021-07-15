Игорь Руденя ответит на вопросы граждан и расскажет о деталях визита премьер-министра в Тверь

Губернатор вновь примет участие в прямом эфире на телеканале. Фото: ПТО

Сегодня, 15 июля, в 21:00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) вновь состоится вечерний прямой эфир с губернатором Игорем Руденей.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, большая часть вопросов к главе региона составят обращения граждан.

Губернатор также расскажет о подробностях рабочего визита в Тверь Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 13 июля.

Также запланированы следующие темы - ход вакцинации против коронавируса, повышение надежности энергоснабжения и системы ЖКХ, первые итоги масштабной кампании по газификации Тверской области, поддержка семей с детьми.

Прямой эфир с Игорем Руденей будет транслироваться и в интернете.