В Твери мужчину оштрафовали за сброс на почву строительного мусора

Мужчина свалил строительный мусор на обочину дороги Фото: Минприроды Тверской области

В минприроды Тверской области обратилась жительница Твери и рассказал, что сняла на видео, как мужчина на "Мазде" остановился у оврага на окраине города, достал из багажника мешки со строительным мусором и высыпал содержимое на почву.

Сотрудники минприроды выехали к указанному месту и зафиксировали факт складирования строительных отходов в овраге, возле дороги, ведущей к ТЭЦ.

Специалисты рассчитали ущерб, нашли и привлекли к административной ответственности нарушителя.

Мужчина убрал мусор и оплатил штраф.