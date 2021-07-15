Хирург детской областной клинической больницы Елена Алехова ушла из жизни в Твери

Елена Анохова провела в больнице 12 000 операций Фото: dokb-tver.ru

13 июля 2021 года ушла из жизни член ассоциации детских хирургов России, врач - детский хирург высшей категории отделения гнойной хирургии Елена Леонардовна Алехова. В ДОКБ она отработала почти 36 лет. Некролог опубликован на сайте медучреждения.

Елена Леонардовна закончила Калининский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» в 1979 году с отличием, проходила интернатуру на базе хирургического отделения Новомосковской городской больницы №1 Тульской области. Там же работала хирургом.

С сентября 1981 года работала врачом хирургом в поликлинике №3 ОМСЧ №1 г.Калинина. Проходила клиническую ординатуру на кафедре общей хирургии Калининского государственного медицинского института. С сентября 1985 года работала врачом - детским хирургом отделения гнойной хирургии. За время работы в больнице она провела более 12 000 операций.

- Елена Леонардовна имела клиническое мышление, которое позволяло обеспечить правильную диагностику и тактику лечения. Она всегда умела найти индивидуальный подход к больным детям, их родителям, к персоналу больницы, охотно передавала свой богатый опыт молодым коллегам, - вспоминают о ней в больнице.

Неоднократно поощрялась различными наградами губернатора Тверской области, Министерства здравоохранения РФ и Министерства здравоохранения Тверской области, Детской областной клинической больницы, а в 2019 году была награждена знаком «Отличник здравоохранения».