Губернатор Тверской области почтил память фронтовиков в Торопце

Игорь Руденя в Торопце вместе с руководителем муниципалитета возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев. Фото: ПТО

15 июля губернатор Игорь Руденя начал рабочую поездку в Торопец с возложения цветов к Вечному огню на Аллее Героев. В церемонии приняли участие руководство муниципалитета, юнармейцы.

Сквер в память о погибших во время Гражданской и Великой Отечественной войн был создан в Торопце в 1966 году. В 2016-м там была открыта Аллея Героев, где увековечены имена трёх Героев Советского Союза и шести полных кавалеров ордена Славы.

Во время визита в муниципалитет глава региона посетит Торопецкую ЦРБ, площадку строительства нового детского сада, местный завод. Осмотрит территорию, благоустроенную по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Кроме того, Губернатор проведёт совещание по вопросу надёжности электроснабжения Торопецкого района, а также встречу с общественностью.