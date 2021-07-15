В Ржеве Тверской области обрушилась стена жилого дома

Здание огорожено сигнальной лентой Фото: vk.com/newrzhev/Елена Смирнова

ЧП произошло в Ржеве Тверской области 15 июля. Ночью обрушилась стена жилого общежития на улице Чернышевского, 3. Жителей оперативно эвакуировали. Одна гражданка выезжать из бывшего общежития наотрез отказывается, несмотря на то, что здание отключили от газа и электричества.

- Судьба здания будет решена после технического обследования. Жильцам - а их 13 человек, включая троих детей, будет предоставлен маневренный фонд, - сообщает группа "Быль нового Ржева".

Предположительной причиной обрушения стало ветхое состояние здания. Сейчас его огородили сигнальной лентой.

По факту происшествия следователем Ржевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Обстоятельства выясняются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.