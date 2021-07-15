В Тверской области лесопользователя оштрафовали за нарушения на 326 тысяч рублей

Виновные оштрафованы на 326 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Кувшиновского района в ходе проверки выявлены нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Один из местных лесопользователей допустил несоблюдение режима установленных правил хранения порубочных остатков.

Руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

В отношении должностного и юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима. Виновные оштрафованы на 326 тыс. рублей.

Постановления не вступили в законную силу.