В Тверской области лесопользователя оштрафовали за нарушения на 326 тысяч рублей

Виновные оштрафованы на 326 тысяч рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Прокуратурой Кувшиновского района в ходе проверки выявлены нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Один из местных лесопользователей допустил несоблюдение режима установленных правил хранения порубочных остатков.
Руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.
В отношении должностного и юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима. Виновные оштрафованы на 326 тыс. рублей.
Постановления не вступили в законную силу.