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Происшествия15 июля 2021 10:57

Жителя Тверской области при покупке видеокарты обманул мошенник

Мужчина лишился 16 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мошенник обманул мужчина на 16 000 рублей

Мошенник обманул мужчина на 16 000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратился 44-летний житель города Кимры и сообщил, что на одном из сайтов бесплатных объявлений нашел видеокарту и хотел ее купить. Мужчина созвонился с продавцом и перевел ему авансом 16 000 рублей. Продавец перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции выяснили номер счета абонента и номер звонившего. Злоумышленником оказался 40-летний житель города Люберцы. Мужчина сознался в содеянном.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.