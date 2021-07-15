Жителя Тверской области при покупке видеокарты обманул мошенник

Мошенник обманул мужчина на 16 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратился 44-летний житель города Кимры и сообщил, что на одном из сайтов бесплатных объявлений нашел видеокарту и хотел ее купить. Мужчина созвонился с продавцом и перевел ему авансом 16 000 рублей. Продавец перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции выяснили номер счета абонента и номер звонившего. Злоумышленником оказался 40-летний житель города Люберцы. Мужчина сознался в содеянном.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.