Трое жителей Тверской области воровали крышки люков и сдавали на металл

Похищенное нашли и вернули владельцам Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась 30-летняя жительница Вышнего Волочка и сообщила, что с улицы Бориса Зайцева трое неизвестных похитили крышку канализационного люка, принадлежащего муниципальному предприятию. Ущерб составил свыше 5 000 рублей.

Полицейски осмотрели место происшествия, проверили точки возможного сбыта краденого. От местных жителей стало известно о причастности злоумышленников к ещё одной краже.

Подозреваемыми оказались неработающие местные жители, двое из которых ранее были судимы.

Мужчины сознались в содеянном и пояснили, что решили похитить крышки канализационных люков и сдать их в пункт приёма металла.

Похищенное изъято и возвращено владельцам. За кражу на фигурантов завели уголовное дело. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.