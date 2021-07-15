Лжебанкир обманул жителя Твери на 1,6 миллиона рублей

Мужчина лишился крупной суммы денег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Заволжского района Твери обратился 60-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой мошенников.

Потерпевшему позвонил лжебанкир и сообщил об утечке данных в системе банка и попытке оформления кредита. Мужчина переоформил заявку и перевел деньги на "безопасный счет". Потом звонивший перестал выходить на связь. Ущерб составил 1 650 000 рублей.

Личность подозреваемого устанавливается. По ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.