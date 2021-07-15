Следователи завели уголовное дело после гибели мальчика в заливе в Тверской области

Мальчик утонул в заливе 13 июля Фото: СУ СК РФ по Тверской области
В Тверской области следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели мальчика в заливе Гущинская Лука озера Селигер в деревне Шиловка.
Семилетний ребенок утонул в водоеме 13 июля.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи СК, сотрудники полиции и МЧС. Телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено.
Следователем Осташковского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области назначено проведение медицинской экспертизы, допрошены свидетели трагедии и родственники ребенка.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.