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Происшествия14 июля 2021 20:14

На трассе М-10 в Тверской области ёлка упала на машину

На место выезжали спасатели МЧС
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На трассе М-10 на машину упало дерево Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На трассе М-10 на машину упало дерево Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Днем, 14 июля, через Тверскую область прошел грозовой фронт, сопровождающийся дождем и сильным ветром. На трассе М-10 из-за сильного ветра попадали деревья.

Несколько деевьев упали на легковой автомобиль. На дороге начал образоваться затор. На место выехала ПЧС №9 и аварийно-спасательный автомобиль.

- Была организована работа по распилу упавших деревьев, легковой автомобиль был отбуксирован на обочину. Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Движение по трассе возобновлено в штатном режиме.