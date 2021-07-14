На трассе М-10 в Тверской области ёлка упала на машину

На трассе М-10 на машину упало дерево Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Днем, 14 июля, через Тверскую область прошел грозовой фронт, сопровождающийся дождем и сильным ветром. На трассе М-10 из-за сильного ветра попадали деревья.

Несколько деевьев упали на легковой автомобиль. На дороге начал образоваться затор. На место выехала ПЧС №9 и аварийно-спасательный автомобиль.

- Была организована работа по распилу упавших деревьев, легковой автомобиль был отбуксирован на обочину. Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Движение по трассе возобновлено в штатном режиме.