Многодетный священник, протоиерей Игорь Седов умер от последствий коронавируса в Тверской области

Скончался настоятель Казанского храма деревни Медное Калининского района протоиерей Игорь Седов. Фото: tvereparhia.ru

14 июля на 45-м году жизни скончался протоиерей Игорь Седов, настоятель Казанского храма деревни Медное Калининского района Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба Тверской епархии.

В некрологе говорится, что священник скончался от последствий перенесённой коронавирусной инфекции.

Игорь Седов был многодетным отцом, воспитывал четырёх детей. Его старший сын пошёл по стопам отца, он учится на бакалавриате Московской духовной академии.

"Протоиерей Игорь был добрым пастырем, хорошим человеком и хорошим другом. Он много потрудился на приходе, который окормлял. Практически из руин восстановил храм Казанской иконы Божией Матери", - рассказывает о почившем священнике сайт Тверской епархии.

На попечении отца Игоря находилось несколько храмов в округе. При его содействии и непосредственном участии оказана восстановительная помощь 11 церквям.

Прощаться с протоиереем Игорем Седовым будут 16 июля в 7:30 в Казанской церкви, настоятелем которой он был. Отпевание совершит митрополит Амвросий.