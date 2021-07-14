В больнице Твери умерла женщина, которую пытался сжечь сожитель

Мужчина находится под стражей по решению суда Фото: архив "КП"

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области предъялено обвинение мужчине 1968 года рождения. Его обвиняют в совершении убийства с особой жестокостью общеопасным способом (п. «д, е», ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что 5 июля на улице Зинаиды Коноплянниковой фигурант облил сожительницу растворителем и поджег. Женщина получила 80% одогов тела и 9 июля скончалась в больнице.

Мужчину задержали, он находится под стражей.

Расследование продолжается.