В Твери увеличат ежегодную выплату студентам-целевикам медуниверситета

Планируется, что в 2021 году выплаты получат почти 1000 студентов и ординаторов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году почти 1000 студентов и ординаторов Тверского государственного медицинского университета должны получить увеличенную ежегодную выплату. Речь идёт о тех, кто поступил в вуз по договору о целевом обучении, то есть с последующим условием отработать определенное время в определенном медучреждении Верхневолжья.

Вопрос об увеличении выплат для целевиков из ТГМУ был рассмотрен сегодня, 14 июля, на заседании областного правительства. Это инициатива губернатора Игоря Рудени.

- Наша задача - увеличить число студентов, обучающихся по целевым договорам. Затем они останутся на нашей территории и будут работать в наших учреждениях, - прокомментировал Игорь Руденя представителям СМИ после заседания.

Размер ежегодной выплаты студентам-целевикам ТГМУ увеличен на 50%.

Таким образом, теперь выплата равна 36 тыс. рублей для обучающихся по программам специалитета (ранее была 24 тыс.) и 75 тыс. для обучающихся по программам ординатуры (ранее – 50 тыс.).

Планируется, что в 2021 году выплаты получат 668 студентов и 274 ординаторов.