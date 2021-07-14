На горячих линиях ПФР Тверской области расскажут о новых пособиях одиноким родителям и беременным

Публикуем телефоны отделений Пенсионного фонда по районам области.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Тверской области 15 июля Пенсионный фонд организует горячие линии, посвящённые новым ежемесячным пособиям. Напомним, с 1 июля введены новые выплаты нуждающимся родителям, которые в одиночку воспитывают детей, и нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учёт в медицинскую организацию в ранние сроки.
Телефоны горячих линий будут работать с 9 до 15 часов. Специалисты объяснят обратившимся, кто имеет право на получение этих выплат и как оформить заявление.
Все телефоны горячих линий Пенсионного фонда по муниципалитетам Тверской области:
Тверь и Калининский район - 8-800-600-01-87
Андреапольский район - (48267) 3-40-33
Бежецкий район - (48231) 5-01-40
Бельский район - (48250) 2-22-71
Бологовский район - (48238) 2-39-96
Весьегонский район - (48264) 2-16-66
Вышневолоцкий городской округ - (48233) 5-32-89
Жарковский район - (48273) 2-10-14
Западнодвинский район - (48265) 2-33-89
Зубцовский район - (48262) 2-14-96
Калязинский район - (48249) 2-17-50
Кашинский городской округ - (48234) 2-00-32
Краснохолмский район - (48237) 2-35-91
Кесовогорский район - (48274) 2-16-99
Кимрский район - (48236) 3-64-83
Конаковский район - (48242) 3-04-14
Кувшиновский район - (48257) 4-50-50
Лесной район - (48271) 2-11-25
Лихославльский район - (48261) 3-71-03
Максатихинский район - (48253) 2-10-97
Молоковский район - (48275) 2-10-48
Нелидовский район - (48266) 5-10-58
Оленинский район - (48258) 2-17-41
Осташковский район - (48235) 5-19-70
Пеновский район - (48230) 2-34-17
Рамешковский район - (48244) 2-27-30
Ржевский район - (48232) 2-04-50
Сандовский район - (48272) 2-12-33
Селижаровский район - (48269) 2-52-76
Сонковский район - (48246) 2-18-51
Спировский район - (48276) 2-16-85
Старицкий район - (48263) 2-36-52
Торжокский район - (48251) 9-89-11
Торопецкий район - (48268)2-12-98
Удомельский городской округ - (48255) 5-50-59
Фировский район - (48239) 3-17-38