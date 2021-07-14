На горячих линиях ПФР Тверской области расскажут о новых пособиях одиноким родителям и беременным

Публикуем телефоны отделений Пенсионного фонда по районам области. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области 15 июля Пенсионный фонд организует горячие линии, посвящённые новым ежемесячным пособиям. Напомним, с 1 июля введены новые выплаты нуждающимся родителям, которые в одиночку воспитывают детей, и нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учёт в медицинскую организацию в ранние сроки.

Телефоны горячих линий будут работать с 9 до 15 часов. Специалисты объяснят обратившимся, кто имеет право на получение этих выплат и как оформить заявление.

Все телефоны горячих линий Пенсионного фонда по муниципалитетам Тверской области:

Тверь и Калининский район - 8-800-600-01-87

Андреапольский район - (48267) 3-40-33

Бежецкий район - (48231) 5-01-40

Бельский район - (48250) 2-22-71

Бологовский район - (48238) 2-39-96

Весьегонский район - (48264) 2-16-66

Вышневолоцкий городской округ - (48233) 5-32-89

Жарковский район - (48273) 2-10-14

Западнодвинский район - (48265) 2-33-89

Зубцовский район - (48262) 2-14-96

Калязинский район - (48249) 2-17-50

Кашинский городской округ - (48234) 2-00-32

Краснохолмский район - (48237) 2-35-91

Кесовогорский район - (48274) 2-16-99

Кимрский район - (48236) 3-64-83

Конаковский район - (48242) 3-04-14

Кувшиновский район - (48257) 4-50-50

Лесной район - (48271) 2-11-25

Лихославльский район - (48261) 3-71-03

Максатихинский район - (48253) 2-10-97

Молоковский район - (48275) 2-10-48

Нелидовский район - (48266) 5-10-58

Оленинский район - (48258) 2-17-41

Осташковский район - (48235) 5-19-70

Пеновский район - (48230) 2-34-17

Рамешковский район - (48244) 2-27-30

Ржевский район - (48232) 2-04-50

Сандовский район - (48272) 2-12-33

Селижаровский район - (48269) 2-52-76

Сонковский район - (48246) 2-18-51

Спировский район - (48276) 2-16-85

Старицкий район - (48263) 2-36-52

Торжокский район - (48251) 9-89-11

Торопецкий район - (48268)2-12-98

Удомельский городской округ - (48255) 5-50-59

Фировский район - (48239) 3-17-38