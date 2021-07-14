Выставка национального костюма «Мастерство без границ» открывается в Твери

В экспозиции собраны традиционные и сценические национальные костюмы, аксессуары, предметы декоративно-прикладного искусства. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Выставка «Мастерство без границ» открывается 15 июля в Музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной (г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.).

В экспозиции собраны традиционные и сценические национальные костюмы, аксессуары, предметы декоративно-прикладного искусства, которые характеризуют особенности национального характера и быта народов Беларуси, Украины, Азербайджана, Дагестана, Армении Таджикистана, Грузии, Узбекистана, Финляндии, Кореи и других стран.

Выставка будет работать с 10 до 18 часов ежедневно (кроме понедельников) до 28 августа. Цена билета - от 30 рублей.