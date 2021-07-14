Ветром на трассе М-10 в Тверской области повалило деревья

Вдоль трассы М-10 ветром повалило деревья Фото: Евгений Трофимов

Днем, 14 июля, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей, что в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток в регионе ожидается гроза, ливневой дождь, град, усиление ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

В северных частях области, в частности в Бологовском районе и Вышневолоцком городском округе, уже прошли кратковременные дожди и грозы. Ветром при грозе повалило деревья вдоль трассы М-10 вблизи Вышнего Волочка. Движение не затруднено. Об этом "КП"-Тверь" сообщили водители.

Жителей и гостей Тверской области МЧС просит ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Соблюдайте правила дорожного движения. Будьте внимательны и осторожны!