В магазине Осташкова продавали фарш и мясо с листериями и сальмонеллами

Пробы фарша не прошли проверку
Фото: Мария ЛЕНЦ
Опасные бактерии выявлены в ходе исследований специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в образцах мясного фарша. Продукция была отобрана в одном из сетевых магазинов Осташкова.
По направлению регионального управления Россельхознадзора были проверены образцы куриного фарша из Белгородской области и полуфабриката мелкокускового из говядины из Брянской области.
В первом образце были выявлены сальмонеллы, во втором – листерии.
Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.