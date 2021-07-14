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Общество14 июля 2021 14:33

В магазине Осташкова продавали фарш и мясо с листериями и сальмонеллами

Пробы проверили в Тверской ветлаборатории
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пробы фарша не прошли проверку

Пробы фарша не прошли проверку

Фото: Мария ЛЕНЦ

Опасные бактерии выявлены в ходе исследований специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в образцах мясного фарша. Продукция была отобрана в одном из сетевых магазинов Осташкова.

По направлению регионального управления Россельхознадзора были проверены образцы куриного фарша из Белгородской области и полуфабриката мелкокускового из говядины из Брянской области.

В первом образце были выявлены сальмонеллы, во втором – листерии.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.