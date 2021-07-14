Сайты по продаже оружия заблокировали по решению суда в Тверской области

Суд запретил сайты по продаже оружия в Тверской области Фото: архив "КП"

Прокуратурой Весьегонского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты по продаже боевого огнестрельного оружия дистанционным способом без лицензии.

Прокурор обратился с иском в суд с требованием о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора судом удовлетворены.

Решение направлено для исполнения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области.