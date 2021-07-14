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Происшествия14 июля 2021 13:56

Пьяный мужчина утонул в реке Тверца под Тверью

ЧП произошло в Черногубово
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пьяный мужчина утонул в Тверце

Пьяный мужчина утонул в Тверце

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Около 17:00 вечера 13 июля в деревне Черногубово Калининского района в реке Тверца утонул мужчина 1976 года рождения. О происшествии сообщила администрация Калининского района.

Известно, что мужчина купался в непредназначенном месте и до этого употрелял на берегу спиртные напитки.

Власти района призывают жителей исключить купание на несанкционированных пляжах и в состоянии опьянения, не оставлять детей одних возле водоемов и соблюдать правила безопасности на воде во время отдыха.