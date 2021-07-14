Годовалый мальчик выпал из окна в Тверской области

Маленький мальчик выпал из окна в Тверской области Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Вечером, 13 июля, в следственный отдел регионального СКР поступило сообщение о происшествии в Кимрах.

Из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома по улице Комбинатская, выпал мальчик 2020 года рождения. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.