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Происшествия14 июля 2021 13:46

Годовалый мальчик выпал из окна в Тверской области

ЧП произошло в Кимрах
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Маленький мальчик выпал из окна в Тверской области

Маленький мальчик выпал из окна в Тверской области

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Вечером, 13 июля, в следственный отдел регионального СКР поступило сообщение о происшествии в Кимрах.

Из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома по улице Комбинатская, выпал мальчик 2020 года рождения. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.