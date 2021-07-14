В Тверской области ожидается жара до +35 градусов

Жара не покидает Тверскую область Фото: Альберт БОЙКОВ

Днем, 14 июля, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреило жителей и гостей региона об аномально жарких днях.

14 и 15 июля ожидается жара +35 градусов. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов. В отдельных районах 15 июля возможны грозы. Влажность воздуха может достигать 95%. Температура в ночные часы +18... +20 градусов.

МЧС призывает граждан внимательней относиться к собственной безопасности: воздержитесь от выхода на улицу в период солнечной активности с 11:00 до 17:00 часов, пользуйтесь солнцезащитными очками и кремами, носите головные уборы, пейте больше воды, исключите алкоголь и жирную пищу.

Будьте внимательны и осторожны при купании в водоемах! Не оставляйте без присмотра детей.