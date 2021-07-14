13-летняя девочка получила тяжелые травмы в недостроенном здании в Вышнем Волочке Тверской области

Следователи начали проверку Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

ЧП произошло 13 июля на улице Менделеева в Вышнем Волочке. 13-летняя девочка упала в недостроенном духэтажном зданиии получила тяжелые травмы.

По факту происшествия Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверку начала прокуратура Тверской области. Будет дана оценка исполнению родителями своих обязанностей, а также соблюдению ответственными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе по ограничению доступа на объекты незавершённого строительства.