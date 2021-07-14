250 660 человек вакцинировано от коронавируса в Тверской области

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 250 660 человек, за сутки 13 июля вакцинировано 7372 человека.

По словам губернатора Игоря Рудени, регион взял хороший темп по вакцинации от коронавирусной инфекции, необходимо сохранить эту тенденцию в дальнейшем.

В Тверской области вакцинироваться можно в 57 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.