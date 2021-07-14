В медучреждении Твери у пациента похитили 117 000 рублей с банковской карты

С банковской карты похитили 117 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию обратился 49-летний житель Конаково. Мужчина сообщил, что во время прохождения лечения в одном из медучреждений Твери, с его банковской карты были похищены денежные средства в сумме 117 000 рублей.

Входе розыска полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний житель посёлка Редкино.

Фигурант проходил лечение в том же медучреждении. В день происшествия он воспользовался беспомощным состоянием соседа, который находился под действием медицинских препаратов, взял его телефон и перевёл деньги себе на банковскую карту. После выписки из больницы молодой человек вернулся в посёлок.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.