Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей быть внимательнее в жару

Водителям следует быть внимательнее в жару Фото: Виктория ЖУКОВА

Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей быть аккуратнее на дороге в жаркую погоду.

Перед дорогой проверяйте техническое состояние автомобиля, особенно при поездках а дальние расстояния. Особое внимание уделите электронике, аккумулятору и кондиционеру.

Берите с собой воду или другие прохладительные напитки.

- Внимательно следите за состоянием своего здоровья, если чувствуете головокружение, слабость, сильную головную боль, остановитесь – продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно, - предостерегают госавтоинспекторы.

Не превышайте скорость, строго соблюдайте дистанцию и интервал между транспортными средствами. Не оставляете даже на короткий срок в автомобиле домашних питомцев и тем более детей - это может привести к печальным последствиям.