В Твери пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

В Твери спасли мужчину из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ЧП произошло 13 июля в пятиэтажном панельном жилом доме на улице 7-ая Пролетарская, 8. О пожаре сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

На место убыли два отделения ПСЧ №2, отделение ПСЧ №4 и одно отделение ПСЧ №1.

На месте, внутри горящей квартиры спасатели обнаружили мужчину. Пострадавшего вывели на свежий воздух и передали медикам. Мужчину госпитализировали.

Еще один человек был эвакуирован с верхнего этажа дома.

- В 18:35 объявлена полная ликвидация пожара. Причина и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.