В Тверской области отремонтировали более 20 км дороги Осташков – Селижарово – Ржев

Сейчас обновлённый участок готовят к вводу в эксплуатацию. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ремонт автодороги Осташков – Селижарово – Ржев в Тверской области начался в 2019 году. За минувшие два года на участках в Осташковском, Селижаровском и Ржевском районах обновили 86 километров. В 2021 году отремонтировано ещё 20,44 километра.

Сейчас обновлённый участок готовят к вводу в эксплуатацию. По информации областного Правительства, объект в состоянии готовности: там срезан старый и уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена разметка.

По дороге Осташков – Селижарово – Ржев туристы и жители региона ездят к озёрам Селигер и Волго, истоку Волги и в Нилову пустынь. Дорога также связывает северо-запад региона с федеральной трассой "Москва – Рига".