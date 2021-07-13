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Общество13 июля 2021 19:20

В Тверской области отремонтировали более 20 км дороги Осташков – Селижарово – Ржев

С 2019 года отремонтирован участок длиной более 100 километров
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Сейчас обновлённый участок готовят к вводу в эксплуатацию.

Сейчас обновлённый участок готовят к вводу в эксплуатацию.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ремонт автодороги Осташков – Селижарово – Ржев в Тверской области начался в 2019 году. За минувшие два года на участках в Осташковском, Селижаровском и Ржевском районах обновили 86 километров. В 2021 году отремонтировано ещё 20,44 километра.

Сейчас обновлённый участок готовят к вводу в эксплуатацию. По информации областного Правительства, объект в состоянии готовности: там срезан старый и уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена разметка.

По дороге Осташков – Селижарово – Ржев туристы и жители региона ездят к озёрам Селигер и Волго, истоку Волги и в Нилову пустынь. Дорога также связывает северо-запад региона с федеральной трассой "Москва – Рига".