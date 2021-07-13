Прошедшая вакцинацию 99-летняя жительница Тверской области выздоровела от коронавируса

Под присмотром медиков особенная пациентка справилась с инфекцией успешно. Фото: Медицинские новости. Тверь, novostimed.ru

Труженица тыла и вдова участника Великой Отечественной войны Татьяна Александровна Моисеева, жительница деревни Азарниково Калининского района Тверской области, успешно победила коронавирус. А ведь женщине в августе 2021 года должно исполниться сто лет!

Как сообщает новостной портал ТИА, Татьяну Моисееву госпитализировали с ковидом в тверскую горбольницу № 6. Под присмотром медиков особенная пациентка справилась с инфекцией успешно. Болела не долго, но домой не выписывалась, пока не получила отрицательный тест на COVID-19 - боялась заразить родных.

Кстати, Татьяна Александровна была одной из первых, кто получил прививку от коронавируса на дому. Вакцинировалась она минувшей весной. Прививку ей сделали медики Калининской ЦРКБ.

Как известно, прививка не может дать 100-процентной гарантии не заразиться коронавирусом. Но тем, кому всё-таки не повезло заболеть, вакцина помогает перенести болезнь в лёгкой форме и избежать печального исхода. Эти утверждения подтвердила история 99-летней жительницы Тверской области.