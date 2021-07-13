В Тверской области 7-летний ребенок утонул в заливе

Мальчик утонул в заливе Гущинская Лука Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ЧП произошло 13 июля в Осташковском гороском округе. 7-летний мальчик купался в заливе Гущинская Лука в деревне Шиловка и утонул.

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по факту трагедии проводится доследственная проверка.

На месте происшествия работают следователи межрайонного следственного отдела и криминалисты следственного управления СК, сотрудники МВД и МЧС, опрашиваются очевидцы произошедшего, родственники.

- В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле мальчика не обнаружено. Для установления точной причины смерти ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили следователи.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.