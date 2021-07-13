Житель Твери украл видеорегистратор и хотел сбежать из города

Мужчина купил билет на электричку, но уехать не успел Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 29-летний житель Твери и сообщил, что из его автомобиля "Фольксваген Поло" был украден видеорегистратор, портмоне с деньгами и банковскими картами. Ущерб составил 8000 рублей.

Полицейские выяснили, что вечером потерпевший припарковал автомобиль во дворе дома на Зелёном проезде и не закрыл двери. Этим и воспользовался злоумышленник.

В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался 29-летний неоднократно судимый житель Твери.

На вокзале мужчина на чужую карту купил билет до станции Бологое, но уехать не успел. Ео задержала полиция.

Мужчина в содеянном сознался. Часть похищенного вернул. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.