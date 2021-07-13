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Общество13 июля 2021 17:34

В детских садах Селижарово Тверской области выявлены нарушения в организации питания

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Прокуратура выявила нарушения в детских садах Селижарово

Прокуратура выявила нарушения в детских садах Селижарово

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Селижаровского района в ходе проверки детских сады выявлены нарушения санитарно-эпидемиологические требований к условиям пребывания несовершеннолетних воспитанников и организации их питания.

Заведующим детских садов внесены представления, три лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

В отношении двух ответственных должностных лиц прокурором района возбуждены дела об административных правонарушениях, каждое оштрафовано на 3000 рублей.