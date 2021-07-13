В детских садах Селижарово Тверской области выявлены нарушения в организации питания

Прокуратура выявила нарушения в детских садах Селижарово Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Селижаровского района в ходе проверки детских сады выявлены нарушения санитарно-эпидемиологические требований к условиям пребывания несовершеннолетних воспитанников и организации их питания.

Заведующим детских садов внесены представления, три лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

В отношении двух ответственных должностных лиц прокурором района возбуждены дела об административных правонарушениях, каждое оштрафовано на 3000 рублей.