Кинологи из Твери помогли вернуться домой двум потерявшимся овчаркам

Рекс и Мухтар вернулись домой Фото: УМВД России по Тверской области

Две немецкие овчарки Рекс и Мухтар рано утром в один из июльских дней убежали с придомовой территории. Хозяева бросились на поиски, но питомцев не нашли. Вечером знакомые позвонили и сообщили, что потеряшек приютили кинологи из Центра кинологической службы.

В центр собак привел местный житель. Мужчина решил, что это воспитанники кинологов. Животных определили в закрытый вольер и накормили.

Младший инспектор-кинолог ЦКС прапорщик полиции Ольга Ширяева разместила информацию и фотографии беглецов на страницах друзей и знакомых, форумах и группах в социальных сетях.

Луньковы приехали в центр с документами и фотографиями. Заметив хозяев, Рекс и Мухтар радостно завиляли хвостами. Животные вернулись домой, а семья Луньковых поблагодарила тверских полицейских-кинологов за профессионализм и помощь.