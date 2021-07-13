Руководителей Центрального рынка и облпотребсоюза в Твери обвиняют в мошенничестве на 93 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Вторым отделом по расследованию особо важных делСУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей Центрального рынка в Твери и Тверского областного союза потребительских обществ. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Предварительным следствием установлено, что в 2011 году обвиняемые злоупотребили доверием членов совета Тверского облпотребсоюза, используя своё служебное положение, приобрели право на земельные участки и расположенное на одном из них строение. Указанные действия обвиняемых причинили имущественный вред ООО «Центральный рынок» в сумме превышающей 93 миллиона 750 тысяч рублей.

Кроме этого, один из обвиняемых, находясь в должности председателя совета Тверского облпотребсоюза, подписал договор купли-продажи, одним из сторон которого являлась его родственница.

- В результате мошеннических действий, нежилое помещение выбыло из распоряжения Тверского облпотребсоюза и перешло в собственность родственницы обвиняемого, чем Тверскому облпотребсоюзу был причинен имущественный вред в сумме 1 миллион 650 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УЭБ и ПК областного УМВД России. Следователи собрали доказательства, но свою вину обвиняемые не признали.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.