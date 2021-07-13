15-летняя девушка уехала из Тверской области и пропала

Девушка уехала из дома несколько месяцев назад Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Несовершеннолетняя жительница деревни Князево Кимрского района Тверской области Тамара Шашкова отсутствует по месту проживания в период с января-апреля 2021 года.

Следователи начали проверку и выяснили, что девушка уехала к своей сестре в Ярославль, периодически выходит на связь. Об этом рассказала ее мать.

Организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетней.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.