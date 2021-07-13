Руководитель предприятия скрыл три миллиона налогов в Тверской области

Уголовное дело будет направлено в суд Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Тверской области руководителя акционерного общества обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя АО, обвиняемого по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

Следствием установлено, что в период с 3 октября по 30 ноября 2020 года обвиняемый скрыл 3,3 млн рублей, принадлежащих организации, с которых долдно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Следствием собрана достаточная доказательная база, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время его рассмотрит суд по существу.