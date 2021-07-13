Жители Конаково пожаловались на плохие дороги в прокуратуру Тверской области

Прокуратура проверила содержание дорог в Конаково Фото: архив "КП"

Жители Конаково пожаловались в прокуратуру на плохие дороги. Надзорным органом в ходе проверки установлено, что в покрытии есть выбоины, отсутствует разметка, а нарушения не устраняются.

В отношении ответственного должностного лица подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении. Судом виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 000 рублей.

Руководителю юридического лица внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено.

Устранение нарушений контролирует прокуратура.