В Конаково Тверской области возле дома нашли мужчину с ножевыми ранениями

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Информация о том, что возле одного из домов на улице Васильковского в Конаково обнаружен мужчина с телесными повреждениями, поступила в отдел вневедомственной охраны.

На место происшествия прибыли росгвардейцы и увидели лежащего на земле мужчину с ножевым ранением в спину. Очевидцы рассказали о случившемся и описали нападашего. Мужчина скрылся, но был задержан.

Его нашли возле одного из домов на этой же улице. В руках подозреваемый держал нож, а на одежде явно были видны пятна бурого цвета. Фигуранта доставили в полицию, ранее он был судим, в содеянном сознался.

По данному факту проводится проверка.