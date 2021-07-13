В микрорайоне "Южный" в Твери потерялся восьмилетний мальчик

Ребенка забрала полиция, за ним уже едет мать Фото: архив "КП"

Сообщение о том, что в микрорайоне "Южный" на улице Можайскогов Твери потерялся мальчик, появилось в группе "Подслушано у водителей. Тверь" 13 июля.

Жители сообщили, что ребенок напуган и не разговаривает. На место вызвали полицию.

- Мальчику 8 лет, сотрудники полиции, приехав по сообщению, забрали его в отделение. Ребёнок не разговаривает. С медиками "скорой" в сопровождении сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних ребёнка направили в медучреждение, - сообщили "КП"-Тверь" в Управлении МВД по Тверской области. По имеющейся на настоящий момент информации, за ребёнком уже едет его мать.