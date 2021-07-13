В храме Твери мужчина украл золотые украшения с иконы

Мужчина украл пожертвования прихожан из храма в Твери Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился настоятель одного из храмов и сообщил, что с иконы украдены пожертвования прихожан. Ущерб составил 200 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили служителей храма и возможных очевидцев, просмотрели записи близлежащих камер видеонаблюдения.

По полученной оперативной информации установлено, что злоумышленник уехал из Твери в Вышний Волочёк.

Подозреваемого доставили в полицию. 37-летний ранее судимый неработающий пояснил, что с помощью ключа для дверного замка открутил шурупы, фиксировавшие стекло иконы, и похитил золотые украшения.

Украденное он продал, а деньги потратил. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.