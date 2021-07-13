Санитарный автомобиль закупят для врача общей практики в Торжокском районе Тверской области

Решение о выделении денег принято на заседании Бюджетной комиссии Фото: ПТО

Для офиса врача общей практики в деревне Осташково Торжокского района закупят санитарный автомобиль. Решение о выделении денег принято 12 июля на заседании Бюджетной комиссии Тверской области.

О покупке автомобиля власти попросили местные жители. В ВОПе работают фельдшер и медсестра. Добраться до отдаленных деревень без автомобиля сложно. Всего за офисом в Осташково закреплено 42 населённых пунктах, где проживает в общей сложности 1034 человека. До районного центра – 32 км.

Обращение было рассмотрено на совещании с членами регионального правительства.

- Вопрос с приобретением транспортного средства должен быть решён в кратчайшие сроки, - отметил губернатор Игорь Руденя.