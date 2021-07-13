Закипевший мотор иномарки стал причиной ДТП в Тверской области

В ДТП на трассе М-11 пострадали два человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла утром, 13 июля, на 223 км+813 м трассы М-11 в Торжокском районе.

21-летний водитель автомобиля "Шевроле" остановился в правой полосе при движении в сторону Санкт-Петербурга по причине того, что у автомобиля закипел мотор. Молодой человек включил аварийную сигнализацию, но не успел выставить знак аварийной остановки, в него въехал водитель на "Мерседесе" с полуприцепом.

В аварии пострадали водитель и 20-летний пассажир "Шевроле". Их госпитализировали в горбольницу №4 Твери.