В перинатальном центре Твери провели сложную операцию и спасли жизнь маме девяти детей

В перинатальном центре роженице провели сложную операцию и спасли жизнь Фото: instagram.com/perinatalniy_tver

В областном клиническом перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной в Твери спасли жизнь многодетной матери и новорожденного младенца. Женщина ждала девятого ребенка, у нее начались роды, на скорой она поехала в перинатальный центр.

В больницу роженица приехала с кровотечением.

- У нее был геморрагический шок. Три бригады хирургов боролись за жизнь женщины и ребенка и им это удалось, - сообщается на странице перинатального центра в Инстаграме.

Акушерская бригада, анестезиологи, сосудистые хирурги и хирурги областной клинической больницы сотворили настоящее чудо и провели сложную операцию.

Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо.