В Твери к Дню города приводят в порядок парки и набережные

В Твери ведутся сезонные работы в зонах отдыха Фото: администрация Твери

В Твери специалисты МБУ "Зеленстрой" продолжают сезонные работы по озеленению городских территорий. В порядок приводят цветники, газоны, городские зоны отдыха.

За неделю траву скосили на территории свыше 93 тысяч квадратных метров, на 10 объектах. Это набережная Степана Разина, сквер у Речного вокзала, пойма реки Лазури, зелёные зоны на улицах Коминтерна, Можайского.

Ведётся устройство газонов, уход за высаженными растениями и конструкциями вертикального озеленения, стрижка кустарника, ремонт и покраска малых архитектурных форм.

На летний период для работ по благоустройству приглашают водителей автовышки, рабочих зелёного строительства для выполнения работ по косьбе газонов, стрижке кустарника и прочим работам. Вся инфрмация о вакансиях по телефону: (4822) 58-57-81.