В Тверской области увеличат время работы пунктов вакцинации от коронавируса

В регион поступила крупная партия вакцины. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 12 июля на заседании регионального оперативного штаба поручил увеличить часы работы пунктов вакцинации от COVID-19 в Верхневолжье.

Предполагается, что прививочные кабинеты по пятницам и понедельникам будут открыты до 21:00. Поручение обеспечить исполнение данной меры дано областному Минздраву.

Напомним, что на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 237 612 жителей региона.

9 июля этот результат отметил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом он назвал Тверскую область в числе лидеров по вакцинации.

По поручению губернатора областной Минздрав ведет неусыпный мониторинг наличия доз вакцины в прививочных пунктах.

На прошлой неделе в регион поступила крупная партия – 35 700 доз, 11 июля – еще почти 800 доз. На этой неделе планируется поставка еще 9 150 доз вакцины.

Сейчас в Верхневолжье работает 56 прививочных пунктов. Записаться по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, в МФЦ, по телефонам самих пунктов.

Кроме того, вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляют выездные бригады.