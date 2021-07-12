В Торжке Тверской области в реке утонул подросток

Подросток утонул в Тверце Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Торжке в реке Тверца 12 июля утонул 14-летний подросток. О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Тело погибшего вытащили из воды и передали полиции.

По факту трагедии Торжокским межрайонным следственным отделом регионального СКР проводится доследственная проверка.

- На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты Следственного комитета, сотрудники МВД и МЧС, опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Телесных повреждений на теле несовершеннолетнего не обнаружено.

Причина смерти будет установлена после экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.