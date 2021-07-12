Специалист Тверьстата поднялась на Восточную вершину Эльбруса

Татьяна Подколзина поднялась на вершину Эльбруса Фото: Тверьстат

Специалист Тверьстата Татьяна Подколзина участвовала в горном походе-экспедиции на вершины Эльбруса и Казбека. Об этом 12 июля рассказали ее коллеги в группе "Тверьстата" в соцсети.

Свое восхождение Татьяна посвятила 185-летию Тверской статистики.

- Я счастлива, что именно в этом, юбилейном для Тверской статистики году, мне удалось подняться на 2 пятитысячника: Восточную Вершину Эльбруса (5621 метр) и Восточную вершину Казбека (5033 метра), - отметила Татьяна. - Я надеюсь, что среди моих коллег есть те, кто разделяет мою любовь к горам. Очень хочется вместе с ними поднять флаг с символикой Росстата на высоте 5642 метра – Западной вершине Эльбруса - самой высокой горной вершине России.