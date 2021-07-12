На набережной в Твери установили памятник поэту Андрею Дементьеву

Памятник Андрею Дементьеву появился на набережной в Твери Фото: vk.com/tverbuilding

В Твери на набережной Степана Разина установили памятник поэту Андрею Дементьеву. Скульптура полностью соответствует ранее утвержденному проекту - бронзовая скульптура поэта с накинутым на плечо пиджаком обращена к Волге.

На гранитных стелах будут высечены строки стихотворений Андрея Дементьева.

Работы по установке памятника велись днем, 12 июля. Фотографии появились в сообществе "НТ | Новая Тверь".

Автор памятника - Народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук.

После установки самого монумента будут выполнены работы по благоустройству территории.